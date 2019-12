Recupero Reggina-Francavilla, due le date a disposizione: tutti i dettagli

20 Dicembre 2019 20:03

Attesa per la data di recupero di Reggina-Francavilla, gli ultimi aggiornamenti

Si ferma il campionato di Serie C, la terza categoria italiana ha deciso di continuare il pugno duro sulla questione della defiscalizzazione e lo sciopero che inizialmente sembrava una minaccia con il passare del tempo è diventiato realtà, poi la comunicazione ufficiale. La Reggina è in serie positiva, la squadra di Toscano ha collezionanto 11 vittorie consecutive, in casa ha sempre vinto ed è ancora imbattuta in campionato. Nell’ultimo match è arrivato il blitz sul campo della Sicula Leonzio grazie alle reti siglate da Denis e Reginaldo, la squadra si è preparata per tutta la settimana ma alla fine è arrivato il rinvio. Attesa adesso per conoscere la data del recupero, si stanno valutando due soluzioni: mercoledì 15 gennaio o mercoledì 22 gennaio.

