Previsioni Meteo tra Natale e Capodanno: resta valida l’ipotesi di freddo e neve a bassa quota in Calabria e Sicilia

21 Dicembre 2019 17:06

Previsioni Meteo tra Natale e Capodanno: più alta pressione per le festività, poi prospettive di freddo e nevicate prima di Capodanno soprattutto al Sud

Previsioni Meteo – Ci sono conferme circa una fase più stabile in corrispondenza della Vigilia, Natale e Santo Stefano, salvo qualche pioggia localizzata. In particolare, la mattina di Vigilia di Natale saranno possibili piogge residue nel reggino e Nord-Est Sicilia. Anche per Natale c’è una moderata possibilità di piogge residue all’estremo Sud. E’ più complessa, invece, la previsione nel periodo tra il 25 dicembre e Capodanno. Ci sono buone probabilità che dal 28 dicembre e fino a Capodanno ci sia un’ondata di freddo intenso e neve a bassa quota al Sud. Nei prossimi giorni ne sapremo di più.

Intanto continuiamo a monitorare il maltempo in atto con le nostre pagine del nowcasting:

