Previsioni Meteo: arriva la prima neve in Calabria e Sicilia, domani forte maltempo e temperature in picchiata [DETTAGLI]

9 Dicembre 2019 14:48

Previsioni Meteo, scenario pienamente invernale in settimana sull’Italia: temperature in picchiata nella giornata di domani, forte maltempo al Sud

Allerta Meteo – Dopo un weekend dell’Immacolata all’insegna del bel tempo, le condizioni meteorologiche stanno peggiorando oggi sull’Italia per l’arrivo di un peggioramento di origine Artica che tra domani e dopodomani porterà il primo freddo e la prima neve anche sui monti del Sud. Oggi, nel pomeriggio/sera, avremo piogge e temporali in Sardegna e al Centro/Sud, nel basso Tirreno, ma anche forti nevicate sul versante settentrionale delle Alpi tra Francia, Valle d’Aosta e Svizzera, con accumuli abbondanti appena oltre il confine nazionale.

Domani, Martedì 10 Dicembre, entrerà aria molto più fredda dai quadranti settentrionali con temperature in picchiata in tutt’Italia. Un forte vento di bora e grecale soffierà sulle Regioni Adriatiche e in tutto il Sud, soprattutto nel Lazio, in Campania, Puglia e Basilicata, con raffiche fino a 90km/h. All’estremo Sud, in Calabria e Sicilia, i forti venti nord/orientali si alzeranno in serata. Il maltempo si concentrerà al Centro/Sud, e soprattutto nel medio e basso Adriatico, tra Abruzzo, Molise e Puglia dove si verificheranno i fenomeni più estremi. Attenzione anche ai temporali del basso Tirreno, in Calabria e Sicilia.

La neve cadrà copiosa in Abruzzo e Molise fino in collina, oltre i 700–800 metri. La quota neve potrebbe abbassarsi in Abruzzo fino ai 500 metri nella serata di Martedì. Nevicherà anche sui monti tra Campania e Basilicata, ma solo oltre i 1.000 metri, mentre in Calabria e Sicilia la neve cadrà su Pollino, Sila, Aspromonte, Etna e Nebrodi a quote comunque superiori ai 1.400/1.500 metri di altitudine.

Al Nord, invece, sarà una splendida giornata di sole.

Il clima invernale continuerà in settimana, anche Mercoledì 11 e Giovedì 12 Dicembre, con forti venti settentrionali, nubi sparse in tutto il Paese e qualche precipitazione diffusa su molte Regioni. Ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti, per monitorare la situazione in tempo reale, segnaliamo le migliori pagine del nowcasting:

Valuta questo articolo