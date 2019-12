Previsioni Meteo: torna a soffiare lo scirocco, caldo anomalo almeno fino a Natale ma attenzione alle piogge torrenziali sulla jonica [DETTAGLI]

16 Dicembre 2019 18:06

Previsioni Meteo, temperature di gran lunga superiori alle medie del periodo e forte maltempo per tutta la settimana: sembra di tornare in pieno autunno

E’ tornato l’autunno in tutt’Italia: il freddo della scorsa settimana è già un lontano ricordo in tutto il Paese, che già nel weekend aveva assaporato temperature primaverili (notevoli i +24°C di Capo Bellavista, in Sardegna, già sabato e i +20°C di Ancona nella giornata di domenica). Oggi, per il terzo giorno consecutivo, abbiamo avuto temperature di gran lunga superiori alle medie da Nord a Sud, con +23°C a Palermo, Carbonia e Battipaglia, +22°C a Catania, Siracusa e Mondragone, +21°C a Salerno, Oristano e Alghero, +20°C a Napoli, Reggio Calabria, Caserta, Sassari, Trapani e Vibo Valentia, +19°C a Jesi, Monopoli e Bisceglie, +18°C a Roma, Bari, Lecce, Brindisi, Latina, Macerata e Guidonia, +17°C a Pisa, Ancona, Grosseto, Frosinone, Fano, Campobasso, Imperia ed Empoli, +16°C a Firenze, La Spezia e Senigallia, +15°C a Genova, Perugia e Viterbo, +14°C a Trieste, +13°C a L’Aquila, Vicenza, Treviso e Pordenone, +12°C a Padova e Udine.

Nei prossimi giorni continuerà a fare caldo in modo decisamente anomalo, ma tornerà il maltempo per l’arrivo dello scirocco. Già domani, Martedì 17 Dicembre, forti piogge colpiranno la Liguria, tutto l’arco alpino (specie tra Piemonte e Lombardia) e le zone Joniche del Sud:

Nelle mappe che si possono osservare scorrendo la gallery in alto, a corredo dell’articolo, possiamo notare come un nuovo ciclone Afro/Mediterraneo attraverserà l’Italia a metà settimana, provocando forti venti e maltempo molto intenso su un po’ tutte le Regioni. Verrà seguito da un’altra saccatura nord Atlantica che nel weekend provocherà forti piogge al Nord e nelle Regioni tirreniche. Ma le temperature rimarranno elevate, e ben superiori alla norma del periodo, non solo per tutta questa settimana, ma anche la prossima, nei giorni “clou” delle festività Natalizie.

E’ vero che Domenica scoccherà il Solstizio d’Inverno, ma in realtà le condizioni meteorologiche sembrano riportare l’Italia in pieno autunno. E su tutta l’Europa dell’est andrà anche peggio: lì le anomalie termiche positive saranno ancor più esagerate.

Per monitorare la situazione in tempo reale, segnaliamo le migliori pagine del nowcasting:

