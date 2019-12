Al via la XX edizione del Presepe Vivente di Montalbano Elicona [INFO UTILI]

19 Dicembre 2019 11:16

Torna il Presepe Vivente di Montalbano Elicona: le pietre antiche del borgo medievale rivivranno l’atmosfera magica del Natale che, come ogni anno, si vestirà con la pelle dei pastori, le tuniche degli artigiani ed i costumi broccati d’oriente nel caratteristico ambiente delle tipiche casette

Sarà una nuova ed imperdibile occasione per visitare l’incantevole Montalbano Elicona (Me), già Borgo dei Borghi, considerato ormai uno dei luoghi a più alta attrattiva turistica e fucina di eventi culturali riconosciuti a livello internazionale. Il paese nebroideo, in queste festività raggiungerà il proprio apice organizzativo nel suggestivo “Presepe Vivente”, diventando il vero cuore pulsante della Natività in Sicilia.

Arrivato alla XX edizione risulta un evento consolidato, già premiato come “Miglior Presepe di Sicilia” e diventato elemento identitario per il grande valore religioso, storico, e riconosciuto alle tradizioni popolari locali.

Il Presepe Vivente di Montalbano Elicona è anche attrazione turistica grazie al coinvolgimento della cittadinanza nella rappresentazione degli antichi mestieri, proposti negli ambienti rimasti intatti con ai tempi. Le pietre antiche del borgo medievale rivivranno l’atmosfera magica del Natale che, come ogni anno, si vestirà con la pelle dei pastori, le tuniche degli artigiani ed i costumi broccati d’oriente nel caratteristico ambiente delle tipiche casette.

Gli abitanti della cittadina riporteranno a nuova vita il fascino di ambienti e vicende lontane, mentre nelle antiche botteghe e nei mercatini torneranno a far bella mostra ciò che ha sempre rappresentato le produzioni tipiche del luogo. Il tutto ai piedi del suggestivo Castello Svevo Aragonese totalmente restaurato e tornato all’antico splendore.

Un intero paese si trasforma per rivivere le suggestioni e l’incanto di un tempo e ritrova il suo stesso vissuto nelle trame della più bella Storia del mondo, quella della venuta dell’Uomo.

Il Presepe Vivente è organizzato dall’Associazione Rievocazioni Storico Religiose con il patrocinio del Comune e si svolgerà nei giorni 26, 29 dicembre e 6 gennaio delle ore 17,30 alle 20 nel quartiere Serro. Ulteriori informazioni contattando l’Ufficio Turistico ai numeri 0941 678019 – 338 1007771 oppure visitando la pagina ufficiale Montalbano Elicona – Borgo dei Borghi. L’ingresso è libero.

