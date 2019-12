Presentato il progetto “Statale 106” in Senato con la Senatrice Silvia Vono

4 Dicembre 2019 19:02

Il docufilm dell’Istituto Malafarina di Soverato, premiato per il progetto MIBACT cinema 2019, approda in Senato

Il docufilm dell’Istituto Malafarina di Soverato, premiato per il progetto MIBACT cinema 2019, approda in Senato grazie alla sensibilità della Sen. Silvia Vono, alla presenza del sottosegretario all’istruzione Giuseppe De Cristofaro, al sottosegretario al Ministero dei Trasporti Salvatore Margiotta e alla sen. Daniela Sbrollini. Una strada che necessita di attenzioni costanti e proprio per questo il progetto dei ragazzi dell’ITT Malafarina, guidati dal preside Servello e dal regista Enrico Ventrice, assume uno spessore cinematografico particolare aprendo alla costruzione di forti valori civili tramite forme di comunicazione più giovanili. “La produzione di questo filmato è non solo un messaggio a chi è ricoperto di ruoli che portano responsabilità ma è anche un’opera di sensibilizzazione verso tutti gli utenti della nostra strada affinché possano essere più cauti nelle loro azioni alla guida che troppo spesso compromettono la sicurezza di tutti.” Così la senatrice Vono ha introdotto la conferenza stampa di presentazione del filmato. Presente all’incontro anche l’ing. Caporaso, del compartimento Calabria ANAS che si è complimentato con i ragazzi per l’iniziativa e ha parlato non solo di una maggiore attenzione sui lavori di manutenzione sulla jonica ma anche l’apertura ad inizio anno dei lavori cantierizzati sul 3 megalotto.

