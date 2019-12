Prescrizione: Camera penale Palermo, ‘ennesima ferita a giustizia per evitare crisi governo’

3 Dicembre 2019 18:54

Palermo, 3 dic. (Adnkronos) – “L’interesse della politica di evitare una crisi di governo ha determinato una ennesima ferita al sistema giudiziario italiano”. Così il Presidente della Camera penale di Palermo Fabio Ferrara commenta con l’Adnkronos quanto accaduto oggi in aula a Montecitorio con la bocciatura della richiesta di urgenza per l’esame della pdl in materia di prescrizione presentata da Forza Italia. “Non può spiegarsi in altro modo il voto contrario alla urgenza di esame di una proposta di legge che tende a rinviare una legge che entrerà in vigore tra meno di in mese – spiega Ferrara – Una legge, quella sul blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, persino anche per chi è stato assolto, che il PD ha più volte dichiarato di aborrire”.

“Eppure tutti sanno a cosa si va incontro: per esser chiari, con questa legge Enzo Tortora – un martire civile della giustizia – sarebbe morto da colpevole dato che era stato condannato in primo grado a 10 anni di reclusione; all’epoca il grado di appello venne celebrato in meno di due anni; poco dopo morì”, aggiunge il Presidente della Camera penale .

