Prescrizione: Camera penale Palermo, ‘ennesima ferita a giustizia per evitare crisi governo’ (2)

3 Dicembre 2019 18:54

(Adnkronos) – “Ed è incredibile come quella stessa magistratura che aveva valutato negativamente la norma sulla prescrizione abbia cambiato idea nel giro di poche ore, dopo aver avuto dal ministro rassicurazioni su loro desiderata e sull’assicurazione che la separazione delle carriere non si farà mai – aggiunge- è triste a dirsi, ma una legge che viola più di un principio costituzionale (presunzione di non colpevolezza, ragionevole durata del processo, funzione rieducativa della pena) viene promulgata, benché tutti siano consapevoli dei guasti che arrecherà alla giustizia, per incommendevoli motivi di interesse politico/corporativo”.

