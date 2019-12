Pregiudicato siciliano si finge carabiniere e truffa i commercianti con banconote false: denunciato

24 Dicembre 2019 18:49

Pregiudicato siciliano denunciato alla Procura di Viterbo per truffa

Un uomo, pregiudicato di origine siciliane, è stato denunciato alla procura di Viterbo per aver truffato alcuni commercianti. L’uomo avrebbe messo a segno due colpi a Faleria: spacciandosi per un carabiniere appena trasferito, si sarebbe fatto cambiare prima 100 euro false, in banconote buone di piccolo taglio in un’edicola, poi altre 100 euro in un panificio. Subito dopo il pregiudicato si è dileguato a bordo di un’auto di un complice che lo aspettava fuori. Le ricerche e le indagini sono state condotte dei carabinieri della stazione di Faleria, che sono riusciti a identificare l’uomo e a denunciarlo.

