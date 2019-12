Messina, arrivano i risultati delle analisi: l’acqua di Pozzo di Ritiro è potabile

12 Dicembre 2019 13:50

Le analisi dell’acqua di Pozzo Ritiro hanno dato esito negativo: l’acqua può essere utilizzata anche per usi potabili. Per precauzione era stata consigliato solo l’impiego per ragioni igienico-sanitarie negli abitati di San Michele, Reginella, Ritiro e nelle zone alte di via Palermo e viale Giostra, nei villaggi di Castanea e delle Masse

Buono l’esito delle analisi condotte sulle campionature che, da protocollo, sono state effettuate nelle tubazioni di Pozzo Ritiro a Messina, a seguito del fenomeno dell”acqua torbida’ riscontrato nei giorni scorsi, benché l’acqua fosse tornata presto visibilmente limpida. Vista la conformità dei valori, dunque, Amamautorizza l‘utilizzo sia per uso igienico-sanitario ma anche potabile dell’acqua. “Ringraziamo i cittadini per la pazienza nella sopportazione dei disagi – afferma il presidente di AMAM, Salvo Puccio – che in casi come questi, cedono il passo all’esigenza di massima tutela della salute”.

Valuta questo articolo