Potenza, il ‘dietrofront’ di Caiata: “la Reggina è perfetta, primo posto meritato”

2 Dicembre 2019 15:10

Il presidente del Potenza Caiata torna sui suoi passi e parla positivamente della Reggina, le dichiarazioni in conferenza

La Reggina sta disputando una stagione impressionante, il club amaranto guida la classifica e con ampio margine, la squadra di Mimmo Toscano è reduce dal netto successo per 0-3 contro il Teramo, la partita non è stata mai in discussione. Alle spalle degli amaranto c’è il Potenza che sta disputando una stagione sorprendente, nell’ultimo match successo all’ultimo respiro contro il Picerno con il risultato di 1-0. Al termine della partita in conferenza si è presentato il presidente Caiata che in passato aveva fatto discutere per alcune dichiarazioni contro il club amaranto, adesso sono arrivati i complimenti: “stiamo facendo un campionato incredibile, in condizioni normali saremmo stati al primo posto, al primo posto c’è una squadra perfetta in condizione, forza e organizzazione, nei calciatori, nel mister, nella società, anche oggi ha vinto su un campo difficilissimo come Teramo”.

