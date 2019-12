Poste Italiane: un francobollo celebra il 60° anniversario della Lega Nazionale Dilettanti

14 Dicembre 2019 11:15

Il Ministero emette un francobollo dedicato alla Lega Nazionale Dilettanti, per celebrare il 60° anniversario

Poste Italiane comunica che nei giorni scorsi è stato emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato alla Lega Nazionale Dilettanti, nel 60° anniversario della istituzione. Il bozzetto è stato curato da Isabella Castellana.

La vignetta raffigura due giocatori in un’azione di gioco mentre, sullo sfondo, si intravede una coppia di bambini che giocano a pallone. “Primi su ogni pallone”, – spiega il presidente della Lega Nazianale Dilettanti, Cosimo Sibilia – il claim che ha accompagnato le celebrazioni dell’anniversario in tutta Italia, riassume alla perfezione la storia della Lega Nazionale Dilettanti: primi nell’incentivare l’utilizzo dei giovani in campo, primi nel mettere a disposizione del territorio impianti di ultima generazione sicuri ed efficienti, primi nel sostenere la realizzazione degli stadi senza barriere, primi nel perseguire la dematerializzazione dei documenti per snellire la burocrazia, primi nel trasmettere sui social network le dirette streaming delle partite, primi a investire nel calcio femminile, primi nell’intuire le potenzialità di altre declinazioni del calcio come il futsal e il beach soccer”.

Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, possono essere acquistati presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.

Valuta questo articolo