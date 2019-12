Reggio Calabria, un centinaio di migranti bloccano il Porto di Gioia Tauro: scalo riaperto dopo una lunga mediazione. Due autobus di extracomunitari diretti in Prefettura

6 Dicembre 2019 11:43

Reggio Calabria: un centinaio di migranti ha bloccato il varco doganale del Porto di Gioia Tauro. Una manifestazione non preannunciata, dovuta alle condizioni lavorative dei braccianti agricoli. Scalo riaperto dopo alcune ore con due autobus diretti verso la città dello Stretto per l’incontro con il Prefetto

Caos al Porto di Gioia Tauro bloccato dalle 7 di questa mattina a causa della protesta di un centinaio di migranti della tendopoli di San Ferdinando. Una manifestazione non preannunciata, dovuta alle condizioni lavorative dei braccianti agricoli. Sul posto le forze dell’ordine hanno mediato per alcune ore: i braccianti hanno così ottenuto un incontro con il Prefetto di Reggio Calabria sbloccando lo scalo. Il blocco dell’ingresso aveva impedito a numerosi lavoratori del turno che inizia alle 7 di entrare a lavorare. Così, nel porto l’attività è andata avanti per alcune ore al 50% delle possibilità. Non sono mancati attimi di tensione quando un’auto, tentando di uscire dal porto, ha investito uno dei migranti che ha dovuto fare ricorso ai medici del 118. Sul posto oltre a personale della Port security, anche polizia, carabinieri e finanzieri.

Reggio Calabria: protesta dei migranti al Porto di Gioia Tauro. Partiti due autobus verso la città dello Stretto

Sono saliti su due autobus diretti a Reggio Calabria, i migranti che questa mattina hanno bloccato il porto di Gioia Tauro. Mentre la maggior parte manifesteranno a Piazza Italia, una delegazione incontrerà il Prefetto. Queste le parole dei migranti: “le istituzioni ci negano il permesso di soggiorno, costringendoci a dormire in tende o container e a lavorare per pochi euro l’ora senza contratto. Abbiamo deciso di scendere in strada e fare in modo di far capire che i nostri desideri non si possano più ignorare. Ci scusiamo per il disagio, ma non abbiamo altra scelta”,

