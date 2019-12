Il Ministro De Micheli a Gioia Tauro: “la strategia del ferro sarà fondamentale per il Porto”

17 Dicembre 2019 19:01

“Più della metà delle risorse dell’aggiornamento del contratto di programma da 15 miliardi e 400 milioni di Rfi siano concentrate nelle regioni del Sud, proprio perché, soprattutto attraverso il ferro”. Queste le parole del Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Paola De Micheli, in visita all’autorità portuale e al porto di Gioia Tauro, su invito del commissario straordinario Andrea Agostinelli. “Possiamo superare il gap infrastrutturale che ha caratterizzato in questi anni la differenza tra Nord e Sud e, anche, un pezzo delle ragioni della minore competitività. In particolar modo la nostra strategia sul ferro riguarda il collegamento dell’ultimo miglio sui porti che, in questo caso, per Gioia Tauro diventa strategico sia per il presente che per il futuro”, conclude.

