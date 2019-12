Pop Bari: ampia discussione in Cdm, tutela risparmiatori e azione responsabilità

13 Dicembre 2019 22:57

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Dopo ampia discussione”, il Consiglio dei Ministri, convocato per varare un decreto legge contenente interventi straordinari per la Banca popolare di Bari, “ha espresso la determinazione ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire la piena tutela degli interessi dei risparmiatori e a rafforzare il sistema creditizio a beneficio del sistema produttivo del Sud, in maniera pienamente compatibile con le azioni di responsabilità volte ad accertare le ragioni che hanno condotto al commissariamento della Banca”. E’ quanto si legge in una nota di palazzo Chigi diffusa al termine della riunione. (segue)

Valuta questo articolo