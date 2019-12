Pop Bari: a Cdm presenti Franceschini e Speranza, Fraccaro per M5S, assente Iv

13 Dicembre 2019 23:16

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – Erano presenti i capi delegazione di Pd e Leu, Dario Franceschini e Roberto Speranza, al Consiglio dei ministri convocato a palazzo Chigi “per informare il governo sulle decisioni adottate da Banca d’Italia con riguardo alla Banca Popolare di Bari”, come recita la nota diffusa al termine della riunione, anche se inizialmente all’ordine del giorno figurava il varo di un decreto legge contenente “misure urgenti per la realizzazione di una banca di investimento”.

Assenti, come annunciato, i ministri di Italia viva, mentre a rappresentare il Movimento 5 stelle c’era il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, con il ministro Luigi Di Maio, capo delegazione, impegnato in un comizio a Catanzaro, durante il quale aveva annunciato “un’ampia riflessione prima di varare il decreto”, perché “non dobbiamo fare un decreto per aiutare i banchieri, dobbiamo fare un decreto per mettere in sicurezza i conti correnti degli italiani che li hanno in quella banca”.

Oltre naturalmente al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, erano presenti anche quello dell’Interno, Luciana Lamorgese, e degli Affari europei, Enzo Amendola.

