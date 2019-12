Ponti e giorni festivi del 2020: ecco le DATE delle festività

2 Dicembre 2019 13:51

Ecco quando cadranno le giornate festive ed i ponti dell’anno 2020: si inizia con il 1° gennaio e l’Epifania

Sta per concludersi il 2019 e già, in tanti, iniziano a pianificare ferie e ponti dell’anno 2020. Le prime feste saranno ovviamente il 1° Gennaio (che cade di mercoledì) e l’Epifania (il 6 gennaio), che sarà di lunedì (in molti approfitteranno per organizzare un fine settimana lungo). I ponti più lunghi del 2020 saranno quelli del 2 giugno e dell’8 dicembre. Sia la Festa della Repubblica che l’Immacolata, infatti, cadranno di martedì. Per quanto riguarda le feste religiose: nel 2020 la Pasqua ma cadrà il 12 aprile, con il conseguente lunedì dell’Angelo il 13 aprile. Adesso parliamo delle feste che cadono nei giorni di sabato e di domenica: la Festa della Liberazione (25 aprile) sarà un sabato, così come Ferragosto (15 agosto) e Santo Stefano (26 dicembre). Mentre il Santo Natale cadrà di venerdì. Il giorno di Tutti i Santi (1 novembre) cadrà di domenica, mentre la Festa dei Lavoratori del primo maggio sarà un venerdì.

