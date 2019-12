Un ponte di solidarietà da Messina all’Africa: il Kiwanis finanzia la costruzione di una scuola per i bambini della Tanzania [FOTO]

4 Dicembre 2019 14:59

I Club Kiwanis di Messina finanziano la costruzione di una scuola per i bambini della Tanzania

Nella sede del Circolo di Messina, si è svolta ieri un’altra significativa manifestazione di solidarietà che vede protagonisti i clubs Kiwanis Capo d’Orlando, Messina, Messina Nuovo Ionio, Messina Antonello da Messina, Messina Zancle, Milazzo, Milazzo Città del Capo e Peloro Messina.

Alla presenza di tutti di Presidenti dei clubs della Divisione 1-Sicilia dei due Mari-Valdemone -Nicolò Cancelliere, Pippo Arena, Giuseppe Colina, Antonietta Zuccarello, Giovanni Tomasello, Roberto Picciolo, Francesco Lo Presti, Agata Rinciari- il Luogotenente Alfredo Buttafarro, ha consegnato nelle mani di Rosalba Generoso, rappresentante della Onlus Hakuna Matata, una generosa cifra che servirà a finanziare la costruzione di una scuola in Tanzania. L’iniziativa di ieri è l’ennesima dimostrazione dello spiccato senso di generosità e solidarietà del Kiwanis: una grande famiglia da sempre in prima linea per la difesa dei diritti dei bambini di tutto il mondo.

Valuta questo articolo