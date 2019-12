Politica: i voti dello spin doctor, 8,5 a Giorgia Meloni, quella con più appeal

13 Dicembre 2019 21:17

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – E’ Giorgia Meloni il leader di partito con più appeal, secondo le pagelle stilate da Raffaele Rio, presidente dell’Istituto Demoskopika, interpellato da Ofcs.report. “Ora è il momento di pensare in grande -dice del presidente di Fratelli d’Italia, a cui assegna un 8,5- Lasci ‘la pancia degli italiani’ puntando dritto alla loro mente con una comunicazione ‘poli-tecnica’ fatta di messaggi chiari, proposte concrete con l’ausilio, perché no, di infografiche tanto care all’opinione pubblica”.

Matteo Salvini, a cui viene assegnato un 8, “è il risultato perfetto di propaganda social e partecipazione territoriale. Una macchina da guerra che girando in lungo e in largo lo Stivale sta provando, con ogni mezzo, a contaminare il Paese di verde. Dovrebbe investire maggiormente sulla cantierabilità comunicativa delle sue proposte”.

Per Luigi Di Maio, invece, solo un 6, perchè “è quotidianamente condizionato da una relazione inversamente proporzionale tra la sua sopravvivenza politica e quella del Movimento 5 Stelle. Dovrebbe assumere decisioni coerenti e conseguenziali ai proclami di autocritica”.

