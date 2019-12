Piazza Fontana: Palmeri, ‘Comune vergognoso, ricordare anche Calabresi’

11 Dicembre 2019 21:26

Milano, 11 dic. (Adnkronos) – “Accanto alle 17 vittime e a Giuseppe Pinelli va considerato il Commissario Calabresi”. E’ quanto ritiene Manfredi Palmeri, consigliere comunale di Milano con Energie per l’Italia e Capogruppo di opposizione a Palazzo Marino.

“Abbiamo aspettato fino all’ultimo che arrivasse almeno un segnale, eppure neanche l’attesa importante presenza del Capo dello Stato ha prodotto una reazione che interrompesse un silenzio ipocrita del Comune e dei suoi vertici politici: è vergognoso – dice – che si voglia cancellare la memoria di Luigi Calabresi nel 50esimo anniversario della strage di Piazza Fontana. Noi non lo permetteremo e chiediamo che si ponga subito rimedio, non solo perché è una lacuna, ma anche perché – spiega – vorrebbe dire imporre un’involuzione rispetto al percorso civile compiuto sia a Milano, sia al Quirinale”.

E ricorda come il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano abbia fatto incontrare la vedova Pinelli e la vedova Calabresi. “Il Comune oggi sta invece così facendo fare a Milano, all’Italia, alla Storia un passo indietro: chiediamo che anche alla seduta di commemorazione in Aula si rimedi al grave errore. Ricordare anche Luigi Calabresi contribuisce a rafforzare quelle fondamenta comuni della nostra amata Italia che proprio il terrorismo mirava a minare”.

