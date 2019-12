Graziano e Oddati: “ll pensiero di Bruno Bossio non rispecchia quello del PD in Calabria”

21 Dicembre 2019 12:47

Graziano e Oddati: “Il Pd già da mesi lavora per una Calabria nuova e libera. Ora con Pippo Callipo vogliamo costruire una stagione di sviluppo e crescita. Chi vuole sbarrare la strada alla Lega e rompere i legami tra politica e criminalità, sbarrare la strada alla ndrangheta ha una possibilità”

“Il pensiero della Bruno Bossio non rappresenta quello della comunità del Partito Democratico della Calabria. Ringraziamo Gratteri per il lavoro svolto e per aver inflitto alla ndrangheta un duro colpo” . Lo dichiarano in una nota congiunta il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano e il responsabile Mezzogiorno della segreteria nazionale Nicola Oddati.

“I calabresi onesti e perbene – aggiungono – gli sono grati e ci auguriamo che siano in tanti a raccogliere il suo appello ad occupare gli spazi che l’inchiesta a liberato. Ridurre migliaia di ore di lavoro, migliaia di pagine di una inchiesta ad un tentativo di bloccare Oliveiro è offensivo nei confronti di chi ha lavorato alle indagini e di chi ha subito le imposizioni della malavita e perfino nei confronti dello stesso Oliveiro”.

“Il Pd già da mesi lavora per una Calabria nuova e libera. Ora con Pippo Callipo vogliamo costruire, insieme, una stagione di sviluppo e crescita. Chi vuole sbarrare la strada alla Lega e rompere i legami tra politica e criminalità, sbarrare la strada alla ndrangheta ha una possibilità”, concludono.

