Capo d’Orlando, paura all’asilo nido: crolla il tetto della cucina, ferite quattro cuoche

12 Dicembre 2019 19:08

Paura nell’asilo nido di Capo d’Orlando: 4 donne ferite nel crollo del controsoffitto della cucina della scuola

Paura quest’oggi nell’asilo nido comunale di Capo d’Orlando: alcuni pezzi di controsoffitto e frammenti del solaio sono venuti giù ferendo quattro cuoche che erano all’interno della cucina della scuola. Le donne sono state trasportate all’ospedale di Sant’Agata Militello per le cure mediche del caso. Non sono in gravi condizioni e probabilmente verranno dimesse in serata. Il crollo è avvenuto intorno all’ora di pranzo e ovviamente l’episodio ha scatenato il panico fra i genitori, allertati dalla scuola. Alcuni piccoli alunni sono stati portati via. Altri bimbi sono stati trasferiti in un altro plesso. Fortunatamente al momento del crollo nessuno dei piccoli alunni si trovava nell’area prossima alla cucina. Un’ala dell’asilo nido comunale due anni fa era stata ristrutturata, ma non quella in cui questa mattina è avvenuto il crollo.

