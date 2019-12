Parcheggi rosa a Messina: un gesto di civiltà e cortesia per mamme e donne in gravidanza

10 Dicembre 2019 10:16

Il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto ci riprova e scrive al vicesindaco di Messina

Parcheggi rosa a Messina. Il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto ci riprova e scrive all’assessore alla viabilità Ing. Salvatore Mondello. “So bene- dice Alessandro Cacciotto– che non esiste attualmente nessuna norma del codice della strada riferita ai ‘parcheggi rosa’, con la conseguenza che, la loro istituzione è affidata alla scelta delle Amministrazioni Locali, ed il rispetto alla sensibilità dei cittadini. Infatti l’iniziativa, che ha preso piede in moltissime città e costa davvero pochissimo, è espressione di grande civiltà proprio perché, occupando uno stallo rosa che non ci spetta, nessun agente della Polizia Municipale ci potrebbe multare”.

I parcheggi rosa oltre a rappresentare un importante gesto di civiltà, consentirebbero alle donne in gravidanza e alle mamme con figli entro i 12 mesi di vita, di avere una maggiore autonomia e libertà, sia nella circolazione che nello svolgimento dell’attività lavorativa, con evidenti benefici soprattutto per la salute. Secondo il consigliere l’istituzione dei parcheggi dovrebbero essere collocati in luoghi strategici, cioè Ospedali, ASL, Farmacie e Centro Storico.

“La modalità di istituzione non sarebbe assolutamente difficile– continua il consigliere- soprattutto per Palazzo Zanca, ciò non costituirebbe nessun sacrificio di particolare spessore economico. Basterebbe dipingere opportunamente gli stalli e collocare una segnaletica ad hoc che comunichi la disponibilità di quei parcheggi per le future e neo mamme; queste ultime, se volessero usufruire dei suddetti parcheggi dovrebbero semplicemente farne richiesta e, magari, potrebbe essere concesso loro un pass della durata di un anno da esibire a vista sul cruscotto. Ad oggi qualche sporadico cartello si è visto in prossimità di Palazzo Zanca. Purtroppo, non è la prima volta che formulo la richiesta in oggetto trovando scarso interesse ad un gesto di grande civiltà. Per completezza espositiva va sottolineato che in Commissione Trasporti in Parlamento vi è un disegno di legge che presto dovrebbe diventare legge e che prevede per il nuovo codice della strada la presenza dei parcheggi rosa. Anticipare la legge sarebbe una bella intuizione per Messina”.

