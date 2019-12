La Parata di Natale al reparto pediatria del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria

30 Dicembre 2019 10:06

Reggio Calabria: la Svi.Pro.Re. SPA e la Città Metropolitana hanno voluto donare un sorriso anche ai bambini meno fortunati che sono stati costretti a passare il Natale in un letto di ospedale

La Svi.Pro.Re. SPA e la Città Metropolitana di Reggio Calabria hanno voluto donare un sorriso anche ai bambini meno fortunati che sono stati costretti a passare il Natale in un letto di ospedale. Infatti, domenica 29 dicembre, i reparti di pediatria, ematologia e oncologia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, sono stati letteralmente invasi degli artisti di strada travestiti da personaggi simboli del Natale che hanno realizzato una straordinaria animazione musicale, allietando con il loro gioioso spettacolo i piccoli bambini dei reparti.

Accompagnati dall’Amministratore Unico della Società, Serafino Nucera e dal Delegato Metropolitano alla Sanità Filippo Bova e dal personale medico e paramedico, come per magia, lungo i corridoi del G.O.M., hanno preso vita l’albero di Natale, la stella cometa, il pupazzo di neve e Babbo Natale in compagnia dei folletti, facendo vivere ai piccoli e alle loro famiglie un attimo di svago e di felicità con uno spettacolo nuovo fatto di luci suoni e colori squisitamente natalizi. Grandi e piccoli presenti nei reparti sono diventati protagonisti dello spettacolo di animazione, partecipando con loro durante tutto il percorso. Un momento di svago e serenità, quello che ogni bambino ha il diritto di ricevere, soprattutto a Natale, con l’augurio di una pronta guarigione per tutti.

