Papardo di Messina, l’appello del Nursind: “l’assessorato imponga sua chiara volontà di promuovere gli infermieri”

11 Dicembre 2019 11:41

Appello all’assessore Razza affinché venga istituita la struttura complessa delle professioni sanitarie all’ospedale Papardo di Messina

Ancora un appello all’assessorato regionale alla Salute perché venga istituita la struttura complessa delle professioni sanitarie all’ospedale Papardo di Messina. Il Nursind, la Cgil Fp e il Nursing Up lanciano l’ennesima richiesta alla Regione e all’azienda per una scelta che migliorerebbe l’organizzazione del personale e offrirebbe adeguati livelli di assistenza. I sindacati non si arrendono:”Da una parte l’azienda non ha recepito le richieste dei sindacati, dall’altra era stato proprio il dipartimento della Pianificazione strategica a trasformare in complessa quella che nell’atto aziendale era definita come semplice. Oggi, mercoledì 11 dicembre, è previsto in assessorato un vertice con tutti i direttori generali per definire gli atti aziendali prima della pubblicazione finale”. Il sindacato ricorda inoltre che “afferiscono a tale struttura circa il 54 per cento dei dipendenti aziendali con tutti i riflessi economico finanziari derivanti dalla gestione. A fare da contrappeso, in una visione d’insieme dell’atto, ci sono strutture complesse dell’area dirigenza che, nelle indicazioni dettate della rete erano state previste come strutture semplici e che sono state trasformate in strutture complesse anche in contrasto con quanto chiesto dal dipartimento”. Secondo il Nursind si rischia di “dare alla professione infermieristica una connotazione marginale nella gestione ospedaliera, attribuendogli una connotazione di staff quindi di consulenza e di esecuzione e non di autonomia”. Da qui l’appello all’assessore Ruggero Razza di dirimere la questione, “indicando al manager la prescrizione esatta della chiara volontà regionale, con l’auspicio che l’istituzione della struttura complessa venga finalmente accettata e venga così dato il giusto riconoscimento alle professioni sanitarie, cosa questa più volte promessa dall’assessore in varie sedi, ma comunque prevista dalla norma”.

