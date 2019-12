Papa Francesco riceve il Premio Simpatia della Calabria [VIDEO]

21 Dicembre 2019 10:06

Reggio Calabria: la consegna del Premio a Papa Francesco racchiude la splendida stagione 2019 dell’Associazione Incontriamoci Sempre

La consegna del Premio Simpatia della Calabria 2019 a Sua Santità Papa Francesco, per mano di Enzo Romeo giornalista, Vaticanista e capo Redattore del Tg2, a bordo dell’aereo Papale, sul quale era in viaggio lo scorso settembre verso il continente Africano, racchiude la splendida stagione 2019 dell’Associazione Incontriamoci Sempre.

“Giunti a fine anno, possiamo tracciare un bilancio molto positivo, supportato da oltre cento iniziative svolte all’interno dalla splendida realtà della Stazione FS di S. Caterina, divenuto un punto di riferimento sociale e culturale di livello Nazionale. Con una punta di orgoglio, possiamo affermare che le attività e gli esempi positivi dell’Associazione sono oggetto di ammirazione di tutto il territorio Nazionale, prova ne sono i tanti attestati di stima e congratulazioni che pervengono da ogni parte d’Italia e non solo. Da diversi anni, l’offerta culturale che programmiamo è crescita di livello qualitativo e la partecipazione agli eventi che proponiamo registra una partecipazione considerevole. Tutto ciò ci stimola a proseguire con determinazione, passione, e per il tanto amore che nutriamo per la nostra meravigliosa Calabria“- commenta l’Associazione. Ecco il video:



