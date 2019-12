29 Dicembre 2019 19:00

Papa Francesco nell’ultimo Angelus dell’anno: “i ragazzi tutti a chattare, c’è un silenzio che sembra la Messa”

Il monito di Papa Francesco, durante l’ultimo Angelus dell’anno dove si celebra la Festa della Famiglia, è chiaro: “dobbiamo riprendere la comunicazione in famiglia” ha detto, sottolineando come sia “un tesoro prezioso da sostenere e tutelare”. Inoltre, Bergoglio ha consigliato di “spegnere i telefoni a tavola per aiutare la comunicazione”.

