Altra novità targata Gelato Casare: il panettone ripieno di Nutella Biscuits in anteprima per la redazione di StrettoWeb

9 Dicembre 2019 16:26

Oggi pomeriggio nella nostra redazione è arrivato il panettone ripieno di gelato Nutella Biscuits di Cesare. Vi sveliamo un segreto: è una bomba!

Come sempre l’innovazione è la parole d’ordine per il chiosco reggino Gelato Cesare. L’ultimissima novità è il panettone ripieno di gelato al gusto Nutella Biscuits. Una vera chicca golosa nata da un’idea di Davide Destefano e dei suoi collaboratori. Ma sarà buono? Noi di StrettoWeb possiamo rispondere senza alcun dubbio: sì! In esclusiva oggi pomeriggio Davide ha fatto visita alla nostra redazione con una sorpresa: il goloso panettone ripieno. Inutile dire che ci siamo lasciati distrarre molto volentieri dal nostro lavoro per una pausa golosa e davvero squisita.

Nella gallery tutte le foto scattate per l’occasione nella cucina dei nostri uffici.

Valuta questo articolo