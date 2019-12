Palermo: ai domiciliari allestisce laboratorio tatoo abusivo, denunciato

3 Dicembre 2019 14:12

Palermo, 3 dic. (Adnkronos) – Aveva trasformato la sua abitazione, dove scontava i domiciliari, in un laboratorio di tatuaggi abusivo. A interrompere l’attività di tatuatore di Giuseppe Falcone, 29 anni, è stata la polizia che durante un controllo ha fermato una coppia di giovani che usciva dall’appartamento di via Padovani, nel quartiere Zisa, a Palermo. I due hanno raccontato agli agenti di aver appena fatto un tatuaggio, di essere già stati clienti di Falcone e di averlo contattato tramite un social neetwork sul quale ‘tattoogf’, nome d’arte utilizzato, era solito farsi pubblicità.

Nell’appartamento gli agenti hanno trovato un vero e proprio laboratorio di tatuaggi, con tanto di lettino e varie attrezzature come flaconi di inchiostro, disinfettanti, vasellina, aghi e album illustrativi. L’Asp ha constatato e contestato le violazioni amministrative relative alle carenti condizioni sanitarie. Il giovane tatuatore è stato denunciato e una segnalazione è stata inviata all’Ufficio di sorveglianza competente per l’eventuale aggravamento della misura detentiva.

