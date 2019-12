Natale a Piazza Cairoli, messinesi delusi: “Pagare per vedere le luminarie è una vergogna”

8 Dicembre 2019 11:23

Natale a Messina: “Altro che villaggio di Natale, Piazza Cairoli sembra un cantiere”

Amara sorpresa per migliaia di messinesi accorsi ieri a Piazza Cairoli per vedere gli allestimenti natalizi: per accedere al Giardino delle Luci occorre pagare un biglietto di cinque euro. Gran parte del lato mare di Piazza Cairoli è stata chiusa e quest’anno, più che un villaggio sembra natalizio, la piazza sembra un cantiere. I teloni e le transenne all’esterno del Giardino delle Luci sono un pugno nell’occhio. Ed esplode la polemica sulla pagina fb del sindaco: “Privatizzare mezza piazza Cairoli è solo una vergogna, oltre che un obbrobrio estetico“- scrive un cittadino. “Pagare per vedere la “nostra”piazza illuminata è allucinante!“- scrive un altro cittadino. “Far pagare 5€ a persona per vedere le luminarie mi sembra eccessivo anche per una buona causa. Tanti bambini stasera sono rimasti delusi non potendo permettersi di entrare visto il costo. Una famiglia media 20 € non li può spendere. Doveva essere un prezzo simbolico“- commenta un’altra cittadina sulla pagina fb di De Luca.

