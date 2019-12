24 Dicembre 2019 16:00

Tragedia a Padova, bimbo di 5 mesi in fin di vita. La mamma è indagata per lesioni gravissime aggravate

Dramma a Padova dove sono critiche le condizioni di un bimbo di 5 mesi che da sabato si trova in ospedale in coma. Il piccolo è nel reparto di terapia intensiva di Pediatria, dopo che la madre lo ha violentemente scosso perché non dormiva. I medici hanno richiesto l’intervento della commissione per la morte cerebrale. I fatti sono accaduti nella casa che la giovane famiglia condivide a Mestrino. La donna, 29 anni, è indagata per lesioni gravissime aggravate.

