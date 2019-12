Atroce morte per un 49enne: azzannato e ucciso da due cani

12 Dicembre 2019 10:22

Atroce morte per un 49enne di Padova: azzannato e ucciso da due cani nel giardino di casa

Atroce morte per un uomo di 49 anni, di Pozzonuovo in provincia di Padova, deceduto per le ferite riportate dall’aggressione di due cani della compagna. E’ stato azzannato nel giardino di casa in varie parti del corpo. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.

Valuta questo articolo