Reggio Calabria: il Commissario Cotticelli per tre ore all’ospedale di Polistena [FOTO]

6 Dicembre 2019 16:12

Reggio Calabria: questa mattina il Commissario alla sanità calabrese Gen. Cotticelli ha svolto l’auspicato sopralluogo presso l’ospedale spoke di Polistena

Stamattina il Commissario alla sanità calabrese Gen. Cotticelli ha svolto l’auspicato sopralluogo presso l’ospedale spoke di Polistena, sviscerando reparto per reparto le problematiche attraverso l’ascolto dal vivo della voce degli operatori sanitari. Ad accompagnarlo una nutrita delegazione di esponenti politici e istituzionali, guidata dal Sindaco di Polistena Michele Tripodi, il quale subito dopo il Consiglio Comunale aperto sulla sanità, ha più volte sollecitato il Commissario Cotticelli a recarsi personalmente sul posto e prendere visione dei problemi che attengono al presidio ospedaliero. Assieme al Generale Cotticelli, vi è stato il nuovo direttore sanitario dell’azienda sanitaria provinciale, il dott. Antonio Bray, che sono stati investiti delle necessità impellenti che richiede l’ospedale a partire dall’assunzione di personale in diversi reparti. Il Commissario si è impegnato entro martedì a predisporre un nuovo decreto, definito suppletivo, per porre rimedio ai vuoti di personali evidenziati attraverso l’aggiornamento del Piano di Fabbisogno e con l’adozione di misure tampone tese a reperire medici a contratto nell’imminenza e prima delle assunzioni a tempo indeterminato. Secondo Cotticelli l’ospedale di Polistena va potenziato e messo nelle condizioni di funzionare attraverso la collaborazione di tutti ed il concorso di più soggetti, a partire dai comportamenti dei medici e dal rispetto della legalità. Antonio Bray, facendo eco a Cotticelli, ha osservato che una struttura come quella di Polistena potrebbe essere ampliata anche strutturalmente. Riconoscendo l’enorme valenza dell’elisuperficie h24 realizzata dal Comune, ha aggiunto che l’ospedale offre già servizi superiori ad un presidio spoke e DEA di I° livello. Bray ha continuato garantendo che oltre alla nuova TAC in corso di montaggio, nei primi mesi dell’anno sarà installata la Risonanza Magnetica.

Impegni concreti dunque, che il Sindaco Michele Tripodi ha commentato cosi: ”Ringraziamo e prendiamo atto degli impegni assunti per il reperimento del personale, fra cui anche l’assunzione dei 15 OSS rimasti in attesa. Saremo vigili affinchè quanto annunciato oggi venga mantenuto nei prossimi giorni. Al momento l’ospedale di Polistena avrebbe bisogno di 100 nuove unità tra medici infermieri e OSS. Dall’incontro traspare una comune e positiva valutazione: ovvero quanto l’ospedale di Polistena sia indispensabile per la sanità del territorio e non solo per gli utenti della Piana. Abbiamo sottoposto infine al Commissario la necessità di investimenti sulla struttura ospedaliera, rendendo il Comune disponibile a mettere a disposizione operai e mezzi comunali per piccole opere urgenti, come la realizzazione di un corridoio di collegamento autonomo tra il reparto ostetricia e il comparto operatorio, necessario per la privacy delle partorienti”.

Valuta questo articolo