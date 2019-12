Accorpamento reparti all’ospedale di Lipari, Ugl Messina appoggia la scelta di La Paglia: “Unica strada possibile”

23 Dicembre 2019 15:37

La sigla appoggia la scelta del direttore generale dell’Asp di Messina, Paolo La Paglia. Il segretario Sciotto: “Il direttore generale non si è potuto sottrarre alle normative vigenti ed economiche della sanità regionale e nazionale, che oltre le leggi contrattuali deve tenere conto anche della aspetto economico disponibile”. Pieno sostegno anche dell’Udc

“L’Ugl Sanità è con il direttore generale dell’Asp di Messina, Paolo La Paglia, e condivide la scelta di accorpare alcuni reparti del punto ospedaliero di Lipari”. Così il segretario generale territoriale di Ugl Messina, Tonino Sciotto, si schiera a favore dell’operato amministrativo, pensiero condiviso anche dal segretario reggente

provinciale di Ugl Medici, Giuseppe Mobilia.

“La verità è che questa è l’unica strada possibile, in questo momento, per impedire la totale chiusura dell’Ospedale, che vede sempre più carente il personale medico – continuano Sciotto e Mobilia – Solo questo provvedimento può portare avanti la funzionalità del punto ospedaliero dell’arcipelago eoliano. Il direttore La Paglia, infatti, non si è

potuto in atto sottrarre alle normative vigenti ed economiche della sanità regionale e nazionale, che oltre le leggi contrattuali deve tenere conto anche della aspetto economico disponibile. Detto questo, si spera sempre in un miglioramento dell’attuale situazione, così da poter ritornare alla normalità e garantire tutti i servizi in maniera

efficiente e qualitativa”.

“Cogliamo anche l’occasione per esternare la nostra ammirazione nei confronti del direttore generale dell’Asp di Messina Paolo La Paglia, in quanto pienamente soddisfatti del suo lavoro e del percorso che sta intraprendendo”, concludono il segretario generale territoriale di Ugl Messina, Tonino Sciotto, e il segretario reggente provinciale di Ugl Medici, Giuseppe Mobilia.

UDC, Decio Terrana: “L’ UDC esprime pieno sostegno all’ operato del Direttore Generale La Paglia”

Anche l’ UDC Regionale scende in campo a sostegno dell’ operato del Direttore Generale dell’ Asp di Messina il Dott. Paolo La Paglia.

“In riferimento alle critiche espresse nei confronti del Direttore Generale dell’ Asp di Messina, il Dott. Paolo La Paglia esprimo a nome dell’ UDC il pieno sostegno a tutti gli sforzi e gli impegni che il Direttore Generale sta portando avanti per migliorare i servizi sanitari offerti ai cittadini, un impegno profuso nel rispetto degli standard di sicurezza previsti dalla normativa. Una costante attività caratterizzata da rigore morale, trasparenza e da una qualificata preparazione, doti umane e professionali che mirano a umanizzare l’ offerta sanitaria, ma anche a potenziare con il giusto e condiviso equilibrio le strutture sanitarie e assistenziali presenti sul territorio messinese“. Lo rende noto il Coordinatore Politico Regionale dell’ UDC On. Decio Terrana.

