Orrore in Sicilia, trovato il cadavere di un sub: il decesso risale a 10 giorni fa

31 Dicembre 2019 17:32

Sicilia, sub morto recuperato a Cefalù: indagini in corso per risalire all’identità

Orrore questa mattina a Cefalù. In una caletta nella zona di Mazzaforno i militari della Capitaneria di Porto hanno recuperato il cadavere di un sub. Il decesso risalirebbe ad almeno una decina di giorni fa e sono in corso indagini per risalire all’identità della vittima. Si tratta di un uomo un bianco tra i 40 e i 50 anni. Sul corpo sono presenti alcuni tatuaggi che potrebbero essere fondamentali per l’identificazione. La procura di Termini Imerese ha disposto l’autopsia e la salma è stata trasferita al Policlinico di Palermo.

