Orgoglio Acerbi, l’ex Reggina alza la Supercoppa: il difensore gioca da veterano contro la Juventus

22 Dicembre 2019 20:10

Grandissima prestazione del difensore Acerbi, l’ex Reggina ha vinto la Supercoppa con la Lazio, superata la Juventus

Si è conclusa la Supercoppa Italiana, sono scese in campo Juventus e Lazio che hanno dato vita ad una partita ricca di emozioni fino all’ultimo minuto. Continua il momento magico della squadra di Simone Inzaghi che in campionato si sta giocando la vittoria dello scudetto, adesso ha alzato anche un trofeo. La partita si è conclusa sul risultato di 1-3, vantaggio dei biancocelesti con la rete siglata da Luis Alberto, poi la reazione dei bianconeri ed il pareggio siglato da Dybala. Nel secondo tempo la Lazio entra con grinta e trova altri due gol, il primo con Lulic, in secondo nel finale con una punizione perfetta di Cataldi. Finisce 1-3, grande gioia anche per l’ex Reggina Acerbi, ancora una volta il difensore si è dimostrato come uno dei migliori in campo, qualità ed esperienza, il calciatore ormai è un veterano per la Serie A e non solo, è pronto anche a trascinare la Nazionale. Si tratta di un orgoglio per tutta la Reggina.

