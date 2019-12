Operaio muore schiacciato da una pressa: sospese le iniziative per Natale in segno di lutto [NOME]

13 Dicembre 2019 22:00

L’operaio di 47anni è morto dopo essere stato schiacciato da una pressa all’interno dell’azienda dove lavorava

“Abbiamo appreso con grande dolore la notizia della morte di Cesario Bortone, deceduto a seguito di un incidente sul lavoro a Teverola (Caserta) questo pomeriggio. E’ una tragedia che colpisce ancora una volta la nostra comunità e per questo in segno di lutto, si è deciso di sospendere le iniziative natalizie previste per questo fine settimana“, è quanto ha dichiarato il sindaco di Cesa, Enzo Guida, in segno di cordoglio alla famiglia. L’operaio di 47anni è morto dopo essere stato schiacciato da una pressa all’interno dell’azienda dove lavorava.

