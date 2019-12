Omicidio ad Orbassano: madre di 85 anni uccide a martellate la figlia disabile e tenta il suicidio

8 Dicembre 2019 15:16

Orbassano: una donna di 44 anni è stata uccisa con a colpi di martello alla testa da parte dell’anziana madre di 85 anni tentando poi il suicidio

Tragedia familiare ad Orbassano dove una donna di 44 anni è stata uccisa con a colpi di martello alla testa da parte dell’anziana madre di 85 anni tentando poi il suicidio. L’anziana adesso è ricoverata in ospedale in gravi condizioni per avvelenamento: secondo una prima ipotesi dopo aver ucciso la figlia (che aveva una grave disabilità) avrebbe ingerito dei farmaci per togliersi la vita. A dare l’allarme il marito e padre della vittima che ha chiamato i carabinieri: “Venite, mia moglie ha ucciso mia figlia e lei è in gravi condizioni”.

