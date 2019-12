Nuove guide turistiche a Reggio Calabria: “una necessità che diventa chimera”

20 Dicembre 2019 12:23

Reggio Calabria, la nota di Alessandro Gioffrè d’Ambra Naturalista, Storico della Scienza, Volontario, Viaggiatore

“Reggio: antico insediamento italico, che diede i natali al toponimo “Italia”; Polis magnogreca, fra i più importanti centri artistici e culturali del Mediterraneo; Municipio romano e Metropoli bizantina, crocevia di navigatori, mercanti, studiosi e religiosi, Città araba, normanna, sveva, aragonese… Da sempre luogo di passaggio tra la Penisola e l’Isola; punto di congiunzione tra Italia e Sicilia, dove trovano fusione le lingue, le arti culinarie, le architetture;

una delle due sole aree dove tuttora permane la cultura Greco-Italiota. Circa 3500 anni di storia sorreggono la città; periodo che può sembrare breve rispetto agli antichissimi insediamenti di Medio Oriente, Nord Africa o Anatolia, ma che è lungo se paragonato alle altre città d’Europa; Reggio è infatti, giuridicamente, una città europea, benché la sua identità sia mediterranea”. Lo afferma in una nota Alessandro Gioffrè d’Ambra Naturalista, Storico della Scienza, Volontario, Viaggiatore.

“Alle sue eccellenze e bellezze la provincia reggina accompagna anche la sofferenza;

almeno 7 importanti terremoti l’hanno percossa, 3 dei quali ne rasero al suolo il capoluogo, che sempre risorse dalle proprie macerie. La colonizzazione piemontese dell’Italia degli ultimi decenni del XIX secolo, alla quale seguì una politica di emarginazione e tentato annichilimento dell’attuale Mezzogiorno, a beneficio del Settentrione, fece il resto; lo comprende bene la vicina Messina, un tempo terza città del Regno, spogliata delle sue ricchezze ed abbandonata, come è accaduto a Reggio. Il XX secolo ha portato degrado in tutto il pianeta: le metropoli sono diventate megalopoli, i borghi, più vicini alla Natura, sono stati ipersfruttati o spopolati, le periferie di ogni città, anche di quelle più belle, abbandonate alla miseria; gli impatti ambientali e sociali dell’Umanità sono tuttora deleteri per noi esseri umani e per ciò che ci circonda.

L’area metropolitana di Reggio, benché di molto migliorata rispetto al degrado urbanistico e paesaggistico raggiunto negli anni ’80, soffre oggi le conseguenze di decenni di denigrazione legata ad episodi di criminalità e di manipolazione a livello nazionale, secondo la quale le persone che nascono nel Sud Italia debbano emigrare (possibilmente al Nord Italia) per lavoro, sanità, istruzione e quant’altro: un becero metodo che ha spostato e continua a spostare i finanziamenti pubblici destinati al Meridione, area d’Italia abbastanza coesa dal punto di vista culturale ed identitario, verso le variegate aree del Settentrione, mentre molte delle eccellenze (agro-pastorali, culinarie, accademiche, artistiche, sanitarie…) italiane si trovano proprio nelle regioni del Mezzogiorno, seppur in parte depauperate da questa emigrazione. A questo si aggiunga il gran flusso di prodotti alimentari ed industriali (per lo più provenienti da Emilia, Veneto e Lombardia) che invadono il territorio italiano; Dicembre è il periodo dell’anno in cui la cosa è più evidente, tra negozi strapieni di insulsi dolci lombardoveneti imposti dalla pubblicità, mentre la tradizione dolciaria e pasticcera italiana moderna, derivata da quella araba e persiana, ha proprio nel Mezzogiorno il suo culmine culinario. Reggio è oggi una città per lo più abitata da persone che hanno raggiunto l’età della pensione e dai giovani studenti di scuola; in particolare la fascia di età che va dai 20 ai 40 anni sta scomparendo per un posto (o la ricerca) di lavoro nel resto d’Italia, d’Europa e del mondo.

A volte chi resta ne fa un vanto, come se non emigrare fosse un’azione di coraggio (e non, caso mai, il contrario). I tanti stranieri di prima generazione, di recente o da molti anni giunti, che fortunatamente abitano a Reggio lavorano spesso grazie alla generazione di italiani in pensione o che a questa si avvia; gli eventuali stranieri di seconda generazione tornano ad emigrare verso mete terze, che a volte combaciano con le mete dei figli di reggini.

E mentre le eccellenze locali (ad esempio il noto Bergamotto) si muovono a fatica, sommerse da un mercato che vede privilegiare le grandi quantità a scapito della qualità, si sta delineando una società cittadina per lo più sorretta, finanziariamente, dai soldi che lo Stato torna a chi ha per decenni versato contributi. Fra 30 anni molte di queste persone che sorreggono le proprie famiglie saranno purtroppo scomparse per età anagrafica; è plausibile

ipotizzare che nel 2050 non vi sarà un sistema pensionistico statale, dal momento che il Governo non è in grado di mettere a frutto contributi a lungo termine, né i trenta-quarantenni di oggi ne avranno versati a sufficienza. I più pessimisti possono vederci un futuro di degrado, abbandono, guerra civile (come d’altronde insegnano sia la storia che la geografia politica attuale). Chi invece ama la propria terra si mobilita per farla risplendere, come potrebbe fare

la provincia reggina con poche azioni, se le politiche locali, regionali e nazionali lo consentissero e ne avessero desiderio.

SOLO IL TURISMO PUÒ SALVARE, A BREVE TERMINE, REGGIO E L’INTERA AREA REGGINA DA QUELLA CHE APPARE ESSERE UNA LENTA MORTE!

Nel 2010 un corso (rivelatosi poi farsa) indetto dalla Provincia di Reggio formava le nuove guide turistiche: persone volenterose tra le quali non mancavano quelle straniere, madre lingua di idiomi filologicamente lontani dall’Italiano ma che sono oggi parlate da una buona fetta dei turisti stranieri che arrivano in Calabria, dai quali i tradizionali inglese, francese e tedesco non sono compresi.

Invece, a distanza di 10 anni ancora si combatte tra i campanilismi della Regione Calabria, che sta da anni affossando l’Aeroporto dello Stretto (con il bene placido dei Politici reggini) mentre per quello di Lamezia sono stati incrementati voli nazionali ed internazionali e adesso si parla addirittura di risorse per finanziare un porto nel lametino; (mi domando per quando sono previste le piste da sci, i templi e le piramidi a Lamezia Terme).

Non mi piace parlare di “Mafia” in quanto al sentire questo abusato termine il pensiero va a famiglie ricche e potenti che trattano spaccio di droga, traffico d’armi, delitti ad hoc, massacri e sequestri di persone, nonché smercio della frutta, secondo specifiche gerarchie di potere; cose insomma che Governi di tutto il mondo fanno quotidianamente (basta informarsi dalle testate giornalistiche o dalle testimonianze dirette), ma per i quali l’abuso di potere in

democrazia, la corruzione e gli appalti truccati, i pestaggi durante le manifestazioni o l’omicidio durante guerre e guerriglie non sono reati bensì a volte strade per i pubblici encomii. Se si parla di “Lobby” si viene accusati di complottismo; se si definisce “il Sistema” questo intricato ammasso di equilibri tra politica, imprese e balorde teorie economiche, che prevedono di consumare 10 per ottenere 1, si viene tacciati di qualunquismo.

Tuttavia ci hanno abituato alla parola “mafia”, proprio nell’ottica colonialista del autoconsiderarci

inferiori (“Meridionali”, con tanto di Cassa per il Mezzogiorno o di Ministro per il Sud – mentre non esiste un Ministro per il Centro o per il Nord) ad una presunta italianità della quale non eravamo più noi gli eredi; benché l’Italia fosse, in origine, la metà meridionale dell’attuale Calabria. Con Mafia faccio personalmente riferimento a situazioni in cui la libertà di scelta dei cittadini è soffocata da un sistema che fa in modo che le opzioni possibili siano

poche o una soltanto. In quest’ottica risulta che un paese come gli Stati Uniti o una città come Londra siano zone fortemente mafiose (personalmente mi sono trovato ad usare il termine finanche con riferimento ad una situazione accadutami in Islanda). Eppure non si sente parlare di una mafia londinese; la mafia calabrese è invece nota quasi ovunque. Spesso è invisibile;

rammento le mie risa quando una volontaria straniera, a Reggio per alcuni mesi, mi chiese dove fosse la Mafia (e la mia risposta fu di non averla ancora avvertita, tranne quelle del governo italiano e del governo europeo – vedi presenza della mafia tedesca al Parlamento Europeo riguardo banche ed Euro nonché produzione e vendita del glifosato fuori EU con successiva importazione dei prodotti alimentari trattati con questo erbicida, il cui uso è qui

proibito).

A volte questa costrizione “dall’alto” (che in effetti può anche venire “dal basso”, ma pur sempre imposta) è palpabile; come nel caso dell’indizione degli Esami per Guide ed Accompagnatori Turistici, indetto prima di Maggio 2019 e contro i quali – caso rarissimo nella storia dei bandi pubblici – qualcuno ha presentato ricorso prima ancora dello svolgimenti dei suddetti esami. Ed oggi, Dicembre 2019, la Città Metropolitana rende nota l’accettazione del

ricorso da parte del TAR, comunicando che la procedura d’esami permane sospesa e che chi voglia presentare rinuncia e riavere la quota versata al momento dell’iscrizione può farlo. Così forse si elimina concorrenza prima ancora che nasca.

Insomma quando – finalmente – il governo locale aveva riaperto gli esami per il conseguimento della patente di guida ed accompagnatore turistici (che in alcune regioni, come le Canarie, vengono indetti ogni anno, ma che in molte zone d’Europa sono a frequenza aleatoria, rendendo difficile il conseguimento dei patentini anche in altre parte d’Italia o

all’estero) qualche idiota, evidentemente non interessato allo sviluppo di Reggio, ha avanzato ricorso, che, dopo le lungaggini burocratiche, è stato persino accolto.

IL RISULTATO DI CIÒ È CHE ALLA PROSSIMA STAGIONE TURISTICA ANZICHÉ RITROVARCI CON TANTE GUIDE, ACCOMPAGNATORI, LINGUE PARLATE E CONTATTI ESTERI IN PIÙ, CI RITROVEREMO CON LO STESSO ESIGUO NUMERO DI GUIDE DI PRIMA E CON ALTRI GIOVANI CHE, ALL’ENNESIMA DISILLUSIONE, AVRANNO LASCIATO LA REGIONE.

Per questa ragione – e mi dispiace dirlo – Reggio non sfrutta le grandi potenzialità che ha: la mentalità di chi, non potendo arrivare ad un obiettivo per proprie mancanze, anziché incitare il prossimo a farcela preferisce che nessuno lo raggiunga. Si tratta di un metodo disfattista che ho riscontrato in vari continenti, spesso associato ad una storia di area colonizzata. Ma se la Calabria prendesse spunto da paesi con simili caratteristiche geografiche e mentalità non proprio nord europea che hanno un gran successo turistico (pensiamo a Turchia, Grecia, Romania, Spagna, Portogallo o Perù) potrebbe divenire quell’attrattore di turismo di qualità (in ogni caso non di massa, che è da evitare) che meriterebbe essere.

Avendo brevemente lavorato in campo turistico in Sud America e in Nord Europa ed essendomi sempre prodigato, volontariamente, per far conoscere le bellezze dell’area reggina nel mondo, ad esempio attraverso la diffusione di materiale fotografico, video e cartaceo (la pubblicazione del Club UNESCO “Re Italo” su Reggio, la cui stampa venne

finanziata dalla Provincia, è stata distribuita gratuitamente in Italia e presso Biblioteche, Istituti Culturali od Università in -finora- 33 paesi dei vari continenti) mi sono iscritto, come varie persone che conosco, all’esame previsto dal bando metropolitano ed ho iniziato ad interessarmi all’argomento turistico anche a Reggio. Sono venuto a conoscenza del fatto che le guide certificate in provincia siano numericamente ridotte e che l’elenco di lingue da loro parlate difetti di alcune oggi divenute prioritarie; ho altresì saputo che vi sono state occasioni in cui alcune guide patentate abbiano richiesto compensi non rientranti, per somma e modalità, nelle linee guida previste dalle associazioni di settore; tutto ciò mentre il Comune predisponeva retate in borghese contro le guide abusive (la sceneggiatura per un racconto di spionaggio è pronta e presto seguiremo le vicende degli agenti segreti assunti per

smantellare questa fitta trama di sequestro dei turisti e spaccio di opuscoli da parte di terroristi del turismo).

IL TURISMO È OGGI UN’IMPORTANTE RISORSA E ANDREBBE VALORIZZATO.

SUSSISTONO NEL TERRITORIO REGGINO FULGIDI ESEMPI DI IMPRENDITORI TURISTICI CHE, NEI VARI CAMPI, DALLA RISTORAZIONE TIPICA ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, DA ANNI SI ADOPERANO PER FARLO DECOLLARE.

SEMBRA CHE LA POLITICA REGGINA E GLI STESSI ABITANTI DA DECENNI CERCHINO INVECE DI AFFOSSARLO.

Restiamo speranzosi di una risoluzione del ricorso e della riapertura dell’indizione degli esami per il conseguimento delle patenti di Guida ed Accompagnatore Turistici”.

Valuta questo articolo