‘Ndrangheta: reati fiscali e voto di scambio, 8 arresti in Piemonte tra cui un assessore

20 Dicembre 2019 06:47

Arresti in Piemonte: operazione nei confronti di soggetti legati alla ‘ndrangheta radicati nel territorio di Carmagnola e operanti a Torino

La guardia di finanza di Torino sta eseguendo 8 ordinanze di custodia cautelare in carcere, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia torinese, nei confronti di soggetti legati alla ‘ndrangheta radicati nel territorio di Carmagnola e operanti a Torino.

Tra le condotte illecite, oltre all’associazione per delinquere di stampo mafioso e reati fiscali per 16 milioni di euro, è stato contestato anche il reato di scambio elettorale politico-mafioso.

In corso anche sequestri di beni sul territorio nazionale.

C’è anche Roberto Rosso, assessore ai Diritti civili della Regione Piemonte, tra le persone arrestate questa mattina dalla Guardia di Finanza: le accuse nei suoi confronti riguarderebbero le ultime elezioni regionali.

Valuta questo articolo