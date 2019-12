‘Ndrangheta, maxi operazione in Calabria: Nicola Adamo (Pd) si difende, “ignominioso e riprovevole avermi inserito in un contesto di indagini legato alla criminalità organizzata di tipo mafioso”

19 Dicembre 2019 16:21

‘Ndrangheta, maxi operazione in Calabria: la nota di Nicola Adamo

“Non ho esercitato alcun traffico di influenze, né mai “accettata” alcuna proposta di corresponsione di nessuna somma di denaro. Comunque, tempo al tempo: aria pulita non ha paura dei tuoni”. Lo afferma in una nota Nicola Adamo (PD).

“Sarà la magistratura ad accertare definitivamente i fatti contestati. Intanto, rilevo, però, che proprio sulla base di quanto riportato nella ordinanza, notificatami stamani, si evince come la medesima sia completamente disancorata dai fatti esposti e dai quali, per come descritti dalla stessa impostazione accusatoria, emerge la mia totale estraneità. Ciò che ritengo ignominioso e riprovevole è il fatto di essere stato inserito in un contesto di indagini concernenti la criminalità organizzata di tipo mafioso”.

