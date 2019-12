“Annunciando il Natale”, serata musicale offerta dal Coro Cantorion di Reggio Calabria

18 Dicembre 2019 13:32

Il Coro Cantorion invita la Cittadinanza alla serata musicale “Annunciando il Natale”, che si terrà venerdì 20 dicembre 2019 alle 18.30 presso i locali della Chiesa Valdese di Reggio Calabria in via Possidonea 2. Per l’occasione verranno eseguiti canti natalizi classici e moderni.

Il Coro Cantorion, diretto da Friedegard Bicker, è un coro polifonico ecumenico e internazionale fondato nel 2007. Oltre ad animare i culti nella Chiesa Valdese di Reggio Calabria, ha anche dato concerti in diverse chiese cattoliche a Reggio Calabria, nonché Messina, Taormina, Catania, Dipignano e Guardia Piemontese. Nel 2012 ha partecipato al “Reggio Gospel Day”. Ha inoltre collaborato con le associazioni “International Women’s Club”, “Ponte Pialesi”, “A.R.T.E.” e con altri cori nazionali e internazionali.

