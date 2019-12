Natale a Reggio Calabria: presepe vivente a Fiumara

19 Dicembre 2019 10:52

Natale a Reggio Calabria: dopo un anno di pausa, torna la rappresentazione della nascita di Gesù a Fiumara

Dopo un anno di pausa, torna la rappresentazione della nascita di Gesù a Fiumara. Ultimati i preparativi che vedranno coinvolti circa 130 (centotrenta) persone, la cittadina che ha dato i natali al famoso cantautore Mino Reitano, si appresta ad ospitare nelle tre serate in programma, (26-29 Dicembre e 6 Gennaio), come per le edizioni precedenti, tantissimi di visitatori. Organizzato dalla Parrocchia Maria SS Immacolata, dall’Associazione culturale Pro Terra, col patrocinio del Comune di Fiumara, nel Borgo Terra, sito dell’antica “Flumaria Muri”, il cui nome è legato alla vicenda del mitico gladiatore romano Spartacus (Spartaco sullo Stretto, Enzo Greco, Ed. Gangemi). E sarà quindi proprio fra le rovine delle dimore degli antichi e nobili Fiumaresi, con spettacolare vista notturna sullo Stretto che si svolgerà l’evento, in un percorso a senso unico che ospiterà le molte rappresentazioni di antichi mestieri e arti, con degustazione gratuita di prodotti tipici e vino novello locali. L’apertura è prevista per le ore 17.30 fino alle 20.00 ed il divertimento assicurato.

Valuta questo articolo