A Reggio Calabria si è svolto il “Natale dello sportivo” [FOTO]

16 Dicembre 2019 21:54

A Reggio Calabria si è svolto il “Natale dello sportivo”, funzione religiosa celebrata presso la Chiesa di San Giorgio della Vittoria

Il “Natale dello Sportivo”, funzione religiosa celebrata presso la Chiesa di San Giorgio della Vittoria, mercoledì’ 11 dicembre, organizzata dall’Ufficio Pastorale del tempo libero, turismo e sport dell’Arcidiocesi Reggio-Bova, ha riunito le realtà sportive del territorio reggino, per condividere un momento di preparazione e riflessione, regalando una pausa ristoratrice per lo spirito, importante al pari della preparazione fisica. Un auditorio numeroso, attento e partecipe ha accolto l’invito dell’Ufficio Sport diocesano, raccogliendosi in preghiera prima della pausa natalizia. Particolarmente significativa l’omelia di don Antonio Cannizzaro, parroco di San Giorgio e Direttore dell’Ufficio, nella quale si sottolinea l’importanza educativa e formativa dal punto di vista sportivo, degli oratori, una realtà che ormai è quasi del tutto scomparsa nelle parrocchie, ricordando inoltre la nascita di molti campioni dello sport dai “campi parrocchiali”. La disciplina sportiva è l’ambito formativo primario in cui si forgia il carattere, la volontà e il rispetto delle regole. Sport e fede si muovono su piani convergenti. Don Antonio rileva poi la valenza identitaria dello sport, laddove vengono a mancare le Istituzioni o un ambiente economicamente florido, l’atleta o la squadra del cuore suppliscono a tali mancanze, fungendo da centro aggregante e da riscatto sociale. Nota di colore al termine della funzione, offerta da Mimmo Toscano, allenatore della Reggina 1914, presente insieme ai suoi giocatori, che ha rivolto a tutti i presenti gli auguri di un Santo Natale, da parte di tutta la Società Reggina 1914.

