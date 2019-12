12 Dicembre 2019 23:00

Natale a Reggio Calabria, installate le luminarie lungo la Via Sbarre Centrali. Tutto pronto per l’evento di venerdì 20 dicembre “Aspettando il Natale Sbarre in Festa”

L’Associazione Innamorarsi di Sbarre insieme ai soci tesserati ed alle tantissime attività commerciali che hanno aderito con “il loro contributo economico protagonisti delle luminarie allestite lungo la Via Sbarre Centrali a Reggio Calabria. Aderendo al bando di sponsorizzazione pubblicato dall’Amministrazione Comunale, abbiamo dimostrato la nostra grande sensibilità verso la comunità reggina dopo l’adozione avvenuta nei mesi scorsi della Villetta di Via Botteghelle. Con l’arrivo del Natale tutti vorremmo vedere l’intera città illuminata e addobbata, così come è stato fatto in maniera eccellente nel centro storico che mai come quest’anno ci fa sentire orgogliosi di essere reggini, dichiara il Presidente dell’Associazione Simona Luppino. Ma le sorprese per il quartiere di Sbarre non sono finite. Giorno 20 dicembre a partire dalle ore 19.00 il grande evento patrocinato dal Comune e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria “Aspettando il Natale Sbarre in Festa” che giunge alla sua seconda edizione e che si svolgerà nel tratto di Sbarre Centrali compreso tra l’incrocio di Via Gebbione e quello di Via Sbarre Superiori. L’intero spazio sarà allestito con area bimbi (gonfiabili), musica e spettacoli per i più grandi, sarà presente il Birrificio Reggino, ci saranno le esibizioni di danza dei ragazzi della ASD Centro Studi Danza di Gabriella Cutrupi, l’Associazione Culturale Kalabria 2001 di Marcello Alampi, l’Associazione Culturale Format di Renato Marafioti, l’Associazione di Volontariato e Promozione Sociale Auser di Gina Raglianti che insieme all’Ail di Reggio Calabria si occuperanno dei bimbi più bisognosi donando loro giocattoli natalizi, la Asd Sporting Club di Marco Vitale, la Asd Stadio di Umberto Babuscia con le esibizioni calcistiche dei ragazzi, la Uisp rappresentata da Giuseppe Marra che organizzera’ la “Ginkana in bici” per i più piccoli, realtà tutte impegnate da sempre nella promozione sociale e sportiva. Un modo semplice per trasmettere l’aria natalizia non solo ai clienti, ma anche ai reggini che passano da lì”.

Valuta questo articolo