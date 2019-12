16 Dicembre 2019 16:56

Reggio Calabria: secondo appuntamento con la rassegna dei Concerti di Natale della Città Metropolitana

Secondo appuntamento con la rassegna dei Concerti di Natale della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Sarà il gruppo Il Liri-canto ad allietare l’atmosfera in Piazza Italia, domani, martedì 17 dicembre, dalle ore 18, con brani natalizi della tradizione italiana e straniera, classica, sacra e leggera.

Il programma prevede l’esecuzione di

▪ O holy night

▪ Adeste fideles

▪ Angels we have heard on high

▪ Deck the halls weish melody

▪ Bianco natale

▪ Santa Nit

▪ In dulci jubilo

▪ S’accese un astro in cielo

▪ Hark the herald angels sing

▪ What child is this

▪ Ave Maria di Lorenc

