Natale a Reggio Calabria: visitatori entusiasti del magico mondo creato da “Christmas in the Castle”

17 Dicembre 2019 17:36

Natale a Reggio Calabria: visitatori entusiasti e piacevolmente sorpresi del magico mondo creato da “Christmas in the Castle – A Magic Story”

Visitatori entusiasti e piacevolmente sorpresi del magico mondo creato da “Christmas in the Castle – A Magic Story”. Un via vai di scolaresche dai larghi sorrisi, che dopo aver ammirato le ambientazioni suggestive si dedicano a magiche attività appositamente create per intrattenere il pubblico amante del mondo della Scuola di Magia più famosa del mondo. Il percorso prevede anche l’ingresso al Regno di Babbo Natale che allieta i più piccoli con un’ambientazione calda e accogliente, dove gli Elfi aiuteranno i bambini a scrivere la loro letterina. Tutto questo sarà fruibile al Castello Aragonese a Reggio Calabria fino al 29 dicembre.

Per informazioni contattate il numero 379/1175475.

Valuta questo articolo