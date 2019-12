Reggio Calabria: al via il Natale reggino 2019, gli appuntamenti del fine settimana

5 Dicembre 2019 10:21

La Città di Reggio Calabria entra nel vivo delle festività natalizie. In programma nei prossimi giorni tre appuntamenti che segneranno l’avvio del cartellone del Natale reggino 2019. Venerdi 6 dicembre alle ore 19:00 si terrà l’accensione dell’albero solidale realizzato dai volontari dell’Ail, Associazione Italiana presso la scalinata del Teatro F. Cilea. Sabato 7 dicembre alle ore 9.30 nella Sala Biblioteca di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana, si terrà la conferenza stampa di presentazione del calendario di iniziative ed eventi inseriti nel programma del Natale reggino. Domenica 8 dicembre alle ore 18:00 a Piazza Duomo una festa di luci e suoni che terminerà con l’accensione del grande albero sulla piazza, dando il via alle attività previste per le festività natalizie di quest’anno.

