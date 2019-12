Natale a Reggio Calabria, al Parco della Mondialità il Presepe Vivente dei bambini

16 Dicembre 2019 11:52

Natale a Reggio Calabria: un suggestivo Presepe vivente con i bimbi della scuola Collina degli Angeli per un’originale recita natalizia

Si terrà Domenica 22 dicembre 2019 alle ore 16:00 il Presepe Vivente realizzato dai Bambini della Scuola dell’infanzia Collina degli Angeli. Un Presepe Vivente, per riassumere un progetto che coinvolge e impegna la Scuola dell’Infanzia Collina degli Angeli. L’anno è iniziato da qualche mese ed i bambini tra giochi, letture e momenti di apprendimento con le educatrici augurano un Buon Natale in un momento di condivisione con le famiglie. Nel progetto Presepe Vivente, il cui appuntamento è in programma per il 22 Dicembre 2019 al Parco della Mondialità a Gallico (RC), sono coinvolte quattro sezioni di piccoli alunni che, insieme alle insegnati, hanno lavorato a sezioni aperte. L’idea del Presepe Vivente, parte da lontano. Il progetto di quest’anno, è tecnicamente un laboratorio continuo che coinvolge i piccolissimi “studenti” e si snoda in un percorso speciale. Il cammino verso la Natività inizierà in un viaggio fatto di scene, frutto del lavoro dei 50 bambini con la collaborazione delle insegnanti, dove si potranno rivivere i luoghi al tempo di Gesù. Ci sarà, infatti, la ricostruzione di alcuni mestieri come la falegnameria , l’osteria, la panetteria, la lavorazione della creta, le stoffe e la frutta solo per citare alcuni dei quadri che vedranno proprio i piccoli alunni protagonisti e attori principali della rievocazione. Un percorso che proseguirà, una volta lasciati i mestieri, attraverso il cielo dove si affaccia la cometa del Presepe che culminerà con la Natività. Il progetto che ha portato alla realizzazione del Presepe Vivente è fatto anche di laboratori. I bambini e le bambine tra i 3 e i 5 anni sono stati coinvolti anche nella realizzazione dei “lavoretti di Natale” prodotti nell’ottica del riciclo e riuso. Non è la prima volta che la Scuola Collina degli Angeli realizza il presepe vivente ed è proprio la competenza maturata negli anni che garantirà una esperienza unica ai bambini, ma anche ai genitori. Lo Staff della Scuola Collina degli Angeli “vi invita a partecipare e far partecipare amici e parenti dei piccoli Alunni, come premio dell’impegno e dell’entusiasmo con i quale hanno affrontato questo progetto. Allora domenica 22 Dicembre ore 16:00 vi aspettiamo al Parco della Mondialità in località Gallico a Reggio Calabria”.

