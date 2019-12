Natale: il panettone “batte” il pandoro sulle tavole degli italiani

19 Dicembre 2019 17:41

Natale: secondo un’indagine di Coldiretti, il Panettone “batte” il pandoro

Il Panettone “batte” di misura il pandoro sulle tavole delle feste, sarà prediletto dal 79% degli italiani contro il 72% a favore del pandoro. Lo evidenzia l’indagine Coldiretti/Ixe’ “Il Natale nel piatto”, presentata in occasione dell’Assemblea nazionale. Novità di quest’anno, segnala Coldiretti, sono gli agripanettoni 100% italiani, come quelli con grano anico o di mais corvino prodotti in Lombardia o il panettone con grano 100% nazionale, frutto della collaborazione tra Sis, Società Italiana Sementi di Bologna, mulino Pivetti di Cento (Ferrara), Coprob (cooperativa produttori bieticolo-saccariferi) e la cooperativa Deco Industrie di Bagnacavallo (Ravenna). Per produrlo – continua Coldiretti – è stato utilizzato grano tenero della varietà “Giorgione”, da cui si ottiene una farina al top della qualità per la trasformazione in prodotti da forno. Selezionato, coltivato, raccolto e macinato in Italia, il Giorgione è un grano tenero frutto della ricerca di Sis, ottenuto con incroci naturali e senza impiego di organismi transgenici, ma valorizzando il meglio della tradizione produttiva del grano nel nostro Paese. Oltre all’ingrediente base, la farina, il panettone 100% italiano utilizza burro, zucchero, uova, lievito madre e scorze di arance candite, tutti di produttori nazionali.

